Il nome di Elena Bonetti è nella rosa di ministri del secondo Governo Conte, definitosi dopo una lunga trattativa tra le due forze politiche in campo: Pd e M5S. L’assetto dell’esecutivo giallorosso vede entrare in scena una figura che segna un netto cambio di rotta rispetto al precedente, perché va a prendere il posto che fu di Lorenzo Fontana, alle Pari opportunità e la Famiglia. Favorevole alle unioni gay, un passato da capo scout in seno ad Agesci e membro di punta nella segreteria nazionale del Partito democratico targato Renzi: sono i lineamenti di fondo del profilo del neo ministro.

Elena Bonetti neo ministro

Elena Bonetti neo ministro del Conte-bis alle Pari opportunità e la Famiglia: è una delle (tante) novità dell’asse giallorosso che compone l’esecutivo dell’era post Salvini, che vede 21 ministri in campo con 6 nomine in pù rispetto al precedente.

Origini mantovane, professore associato di Analisi e matematica, Elena Bonetti ha alle spalle il ruolo di capo scout nell’Agesci (come Matteo Renzi) e nella sua storia politica c’è un retroscena che risale al 2014.

È allora che firmò un appello per il riconoscimento delle unioni omosessuali, rivolto a Stato e Chiesa. Il suo passo è decisamente antitetico a quello dell’ex ministro Fontana, che l’ha preceduta nei 14 mesi di matrimonio tra Lega e 5 Stelle.

Renzi la volle nella segreteria Pd

Nel 2017, Elena Bonetti fu fortemente voluta da Matteo Renzi in seno alla segreteria del Pd. Una scelta che aveva fatto storcere il naso a qualcuno (sorprendendo anche la diretta interessata), alla luce della sua carriera allora totalmente estranea alla politica.

Il nome di Bonetti segna un ulteriore punto di rottura rispetto alle posizioni dell’ormai archiviato esecutivo gialloverde, che vede lo spettro delle linee dettate dal leghista Fontana lontano anni luce dai binari del futuro più prossimo.

Il suo avvicinamento al partito ora guidato da Zingaretti è relativamente recente, e il suo curriculum spiega perfettamente quale sia stato, per anni, il suo principale raggio d’azione.

Laurea in Matematica nel 1997, Elena Bonetti è diventata professoressa associata di Analisi a Milano. Sposata e madre di due figli, vanta numerose collaborazioni con varie università italiane.

Il profilo di Bonetti sigilla il tramonto della linea leghista nell’attuale architettura di governo, cui si accompagna anche la svolta al Viminale con la nomina dell’ex prefetto di Milano Luciana Lamorgese. È lei il neo ministro dell’Interno che chiude le porte all’era salviniana e si aggiudica uno degli scranni più sensibili dell’intero esecutivo.