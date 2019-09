In una recente intervista al settimanale Chi, l’ex gieffino Flavio Montrucchio ha parlato del suo privato e della più grande delusione della vita, consumata nell’intima dimensione della sua riservatezza. Il marito di Alessia Mancini, eletto a grande promessa nei panni del conduttore, si è lasciato andare ad alcune confessioni che suonano come un inedito per il pubblico.

Flavio Montrucchio deluso

Dietro quello sguardo cristallino e l’apparente vita di luci e colori si cela un Flavio Montrucchio diverso da come tutti lo immaginano. Marito e padre premuroso, prima ancora memorabile volto del Grande Fratello con un futuro entusiasmante nel piccolo schermo, ha uno scheletro nell’armadio e ha deciso di tirarlo fuori.

Lo ha fatto nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale di Alfonso Signorini, in cui ha descritto una delle pagine più ‘tristi’ della sua storia.

“Non l’ho mai raccontata. Ero candidato per un film di Ferzan Ozpetek, ‘Mine vaganti’: feci un provino ma non mi richiamarono. Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui perché lo stimo moltissimo“.

Un presente a tutto gas in tv

Nonostante la sconfitta del passato, che ha aggredito con forza le sue ambizioni nella recitazione, per Flavio Montrucchio non è mai detta l’ultima parola.

I panni del conduttore – che lo vedono alle prese con la fortunata avventura al timone del programma Primo appuntamento – sembrano farsi sempre più comodi e calzanti per un talento che lo vedrà investito dello stesso ruolo anche a Bake Off All Stars.

Si intravede anche un piccolo margine di speranza per i fan che lo vorrebbero nel cast di Amici Vip: “Me la cavo nel canto e nel ballo e ho fatto anche diversi musical a teatro, tra cui Grease. Ma ora sono concentrato sulla conduzione. Certo, lavorare con Maria De Filippi sarebbe un valore aggiunto: è la numero uno della tv italiana“.

Il sogno più grande dell’ex gieffino

C’è anche un grande sogno nel cassetto: la conduzione di un game show e la stesura di un progetto per Fiorello. Secondo Montrucchio, il mattatore potrebbe dare un’impronta straordinaria traghettando il programma verso un autentico e ineguagliabile successo.

Ma cosa c’è dietro tutta questa carica? Sicuramente la naturale inclinazione a mettersi in gioco, ma anche la presenza di Alessia Mancini, moglie inseparabile e madre dei suoi figli.

“Dopo 15 anni di matrimonio siamo ancora qui“, ha sottolineato l’attore/conduttore, non senza precisare che tra loro c’è un grande filo conduttore: la fiducia.

