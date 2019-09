C’è un arresto che si impone come clamorosa svolta nel caso di Mac Miller, l’ex fidanzato di Ariana Grande morto in circostanze che sembrano farsi sempre più opache dopo gli ultimi risvolti investigativi. Il decesso improvviso del rapper, trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles il 7 settembre 2018, si tinge di contorni inquietanti dopo il fermo di un 28enne che, secondo l’accusa, avrebbe fornito un mix letale di Xanax, cocaina e fentanyl – potente analgesico oppioide sintetico 100 volte più forte della morfina – causa dell’overdose accidentale.

Caso Mac Miller: arrestato un 28enne

Cameron James Pettit è il 28enne arrestato a un anno esatto dalla morte del rapper americano Mac Miller, ex storico della popstar Ariana Grande il cui decesso è stato attribuito a un’overdose accidentale indotta da un mix di farmaci e droga.

Il 26enne sarebbe stato stroncato da pillole contraffatte a base di Xanax, cocaina e fentanyl. Le carte in mano agli inquirenti rimandano a uno scenario che si starebbe facendo sempre più nitido dopo mesi di indagine.

Miller sarebbe stato ‘servito’ dal 28enne – ora in stato di arresto – dopo aver cercato di procurarsi un antidolorifico a base di ossicodone. Pettit gli avrebbe fornito farmaci contraffatti due giorni prima della morte, ed è per questo che su di lui ora pende il forte sospetto di un legame con il tragico epilogo.

Miller, con un passato ormai noto di dipendenza da alcol e droga, non avrebbe mai subito un ricovero per overdose fino all’ultimo dei suoi giorni. Pettit rischia fino a 20 anni di reclusione per aver fornito sostanze illegali all’artista.

La storia con Ariana Grande

Ariana Grande e Mac Miller erano rimasti in buoni rapporti dopo la rottura, avvenuta nel maggio 2018 – pochi mesi prima della tragedia – a 2 anni dall’inizio del loro rapporto.

Secondo fonti vicine alla cantante, la causa principale dietro la fine della relazione sarebbe da ricondurre proprio all’abuso di sostanze stupefacenti da parte del rapper che, nonostante i tentativi dell’allora fidanzata, non sarebbe mai riuscito ad emergere completamente dal limbo della dipendenza.

