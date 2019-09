Il giallo della donna di 43 anni trovata morta in un giardino nei pressi di un locale pubblico a Nago, in Trentino, si è innestato in un binario preciso: presunto omicidio. È nello spettro di questa ipotesi che si muovono le indagini dei carabinieri, intervenuti sul posto dopo la telefonata del compagno della donna, interrogato come persona informata sui fatti. L’uomo avrebbe dichiarato di aver trascorso l’intera notte con la vittima, per poi addormentarsi insieme a lei e scoprirla cadavere al suo risveglio. Versione che non avrebbe completamente convinto, anche sulla base di importanti lesioni evidenziate sul corpo.

Donna morta a Nago: interrogato il compagno

Emergono novità importanti sul caso della 43enne trovata senza vita in un giardino nei pressi di un locale pubblico a Nago-Torbole (Trento).

Il compagno della donna, 40 anni, è sotto interrogatorio dopo essere stato trasferito nella caserma di Riva del Garda.

La sua versione sarebbe tutta da verificare, e mostrerebbe una sostanziale incompatibilità con i segni di traumi importanti rilevati sul cadavere. Il 40enne ha detto di aver passato la notte con la compagna in quel terrazzamento, per poi addormentarsi insieme a lei.

Al suo risveglio – secondo quanto dichiarato agli inquirenti – si sarebbe accorto che era morta e avrebbe lanciato l’allarme.

Sul posto sanitari del 118 e carabinieri, che non hanno potuto fare altro che procedere alla constatazione del decesso.

Si indaga per omicidio

La posizione del 40enne è al vaglio degli inquirenti, le cui indagini si muovono velocemente in direzione di una ipotesi omicidiaria alla luce delle prime evidenze medico legali sul corpo della donna.

In particolare, ad attirare l’occhio investigativo sarebbero alcune gravi lesioni che potrebbero richiamare uno scenario violento. Al momento non risulta alcun testimone: la coppia si sarebbe trovata in quel luogo al riparo da occhi indiscreti e, come riporta l’Adige, tra i due sarebbe scoppiato un violento litigio.