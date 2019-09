Succede meno frequentemente di quanto avvenga il contrario, ma accade che le mogli picchino e maltrattino i mariti. La terribile vicenda di una donna che umiliava e malmenava il suo consorte, davanti alle loro figlie, arriva da Foggia. Le violenze sono andate avanti per mesi finché l’aguzzina è stata allontanata dalla famiglia. Adesso è gravemente indiziata per maltrattamenti.

Mesi di violenza da parte della moglie nei confronti del marito

Una donna di 49 anni per mesi, dal dicembre 2018 al giugno 2019, avrebbe maltrattato il marito, anche davanti alle loro figlie terrorizzate. Sistematicamente lo avrebbe insultato, sottoposto a vessazioni psico-fisiche, picchiato e sarebbe arrivata anche a minacciarlo di morte.

La vicenda è riportata da diverse testate locali, tra queste Foggia Today e La Gazzetta del Mezzogiorno. Le violenze perpetuate nei mesi scorsi sono emerse dalle indagini svolte dagli agenti della Squadra Mobile di Foggia. Il quadro venuto alla luce è inquietante: la 49enne avrebbe tormentato anche una delle due figlie con spinte e strattoni. In un’occasione l’avrebbe anche privata del cellulare per impedirle di sentirsi con il padre.

I due episodi più gravi

La violenza che avveniva tra le mura domestiche, avrebbe raggiunto l’apice durante due episodi. Il 29 gennaio scorso, nel corso di un litigio familiare, la donna avrebbe, dapprima, offeso il marito.

Successivamente, sarebbe giunta alle minacce di morte, impugnando un coltello da cucina. La seconda volta, più recente, risale al 6 maggio. La 49enne, dopo aver sputato e insultato il consorte, gli avrebbe scaraventato contro un pannello di legno. Entrambi gli episodi, gravissimi, sarebbero avvenuti davanti alle figlie minori, sconvolte e terrorizzate.

Le indagini e l’allentamento della donna

La terribile vicenda è stata oggetto delle indagini della Squadra Mobile di Foggia. Gli agenti, grazie agli elementi raccolti, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno emesso una misura cautelare nei confronti della donna.

Dal 4 settembre, per lei vige il divieto di avvicinamento al marito e alle figlie minorenni. La 49enne è gravemente indiziata per reati di maltrattamenti in famiglia, ripetuti e violenti.