Gianni Morandi torna a far parlare di sé con il suo ultimo post su Facebook in cui, vestito di giallo e rosso, parla del governo appena nato. E non mancano le polemiche.

Il post del cantante che ha diviso i fans

Il governo giallorosso è appena nato e già non mancano dibattiti e scontri fra favorevoli e contrari. Lo sa bene anche Gianni Morandi che sotto al suo post di Facebook pubblicato nella giornata di ieri ha raccolto più di 4.000 commenti. Il motivo di tanto interesse è la foto, scattata come sempre dalla moglie Anna, in cui il cantante indossa una maglietta gialla e dei pantaloni rossi, con chiaro riferimento al neo-nato governo.

Nella didascalia aggiunge: “5 settembre. Giallo e rosso. Riuscirà questo governo a fare qualcosa di buono per gli italiani? Aspettiamo con fiducia ma con altrettanta preoccupazione. Foto di Anna.”.

Nonostante Gianni Morandi sia uno dei cantanti più amati dagli italiani, non sono mancati sotto al suo post attacchi riguardo al suo interesse per la politica. “La risposta è…no!”, “Questo governo farà solo del danno”, “Pensa a cantare che è il tuo lavoro, ma non parlare di politica” sono alcuni degli attacchi che il cantante bolognese ha ricevuto, a cui risponde con le sue riflessioni politiche: “Secondo me Salvini stavolta ha sbagliato qualcosa…Soltanto un mese fa, sembrava avere in mano la nazione”, e poi “Questo governo comincia solo oggi a lavorare, vediamo cosa succede poi magari ne riparliamo.”.

Insomma anche davanti agli attacchi più duri Gianni non perde la calma e la pacatezza che lo contraddistingue.

I messaggi di supporto dei fan

Ma sono anche i commenti di sostegno alle parole del cantante: “E comunque in giallorosso stai benissimo”, “Sei grande Gianni, sei sempre il mio idolo” a cui lui risponde sempre con “Un abbraccio”. Insomma se da una parte alcuni fan si dicono poco convinti delle possibilità del nuovo governo, altri difendono le parole di fiducia del cantante.

(Immagine in alto: Facebook/Gianni Morandi)