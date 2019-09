Un neo sposo accoltella la moglie alla gola con la scusa di farle una sorpresa. La donna è miracolosamente sopravvissuta e l’uomo è indagato per tentato omicidio.

Una sorpresa finita in tragedia

Un fatto di sangue sconvolge la città di Tunbridge Wells, Inghilterra. Shaun May, 34enne da pochi mesi sposato con Laura May, tenta di uccidere la moglie con una coltellata alla gola. La giovane sposa, che sopravvive all’aggressione, ricostruisce le dinamiche dell’evento: secondo quanto riporta il Mirror, la mattina del 9 ottobre scorso il marito le aveva bendato gli occhi dicendo che ci sarebbe stata una sorpresa per lei; la donna gli disse: “Spero sia un cucciolo” perché ne avevano già parlato in passato.

Ma quando l’uomo finì il conto alla rovescia da 10 a 0 la moglie sentì una forte pressione sulla spalla. “Pensavo che un cucciolo mi avesse graffiato la pelle”, racconta la donna, “non riesco a toglierlo, non riesco a toglierlo” ha cominciato ad urlare. Quando Laura si tolse la benda si accorse di essere stata accoltellata dal marito, che stava in piedi davanti a lei e minacciava di togliersi la vita con un altro coltello.

Le cause del folle gesto

Secondo quanto riportato dalla donna, il marito era stato licenziato dal lavoro il giorno prima a causa di alcune irregolarità, così non avendo il coraggio di ammetterlo alla moglie, ha deciso di ucciderla.

L’uomo l’ha poi portata all’ospedale più vicino per essere curata e lì l’ha assistita durante l’operazione. Laura è uscita miracolosamente illesa dall’agguato, ma, nonostante la donna avesse negato in un primo momento l’accaduto, dicendo di essere caduta sul coltello, la polizia ha subito sospettato dell’uomo, che è stato arrestato sul momento. “Sono arrivati e l’hanno portato via. È stata l’ultima volta che l’ho visto”, racconta la donna, “Ci amavamo davvero”. Shaun May si trova adesso in carcere con l’accusa di tentato omicidio, la sentenza è attesa per il 16 ottobre.