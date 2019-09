Robert Mugabe, ex presidente dello Zimbabwe, è morto all’età di 95 anni dopo una vita ai vertici politici del Paese. La notizia, resa nota dall’attuale capo di governo Emmerson Mnangagwa, ha fatto velocemente il giro del mondo. La storia di Mugabe si intreccia con quella di un regime che ha dominato le scene dal 1987, per quasi 40 anni.

La notizia della morte di Mugabe è arrivata dal profilo Twitter di Emmerson Mnangagwa, attuale capo di Stato dello Zimbabwe. L’ex presidente si è spento a 95 anni, dopo essere stato al comando per quasi 40 anni.

Il golpe del 2017 decretò il definitivo declino della sua era al potere, e portò alle sue dimissioni. Fu primo ministro e poi, dal 1987, passò alla guida del Paese con una dittatura che ha segnato profondamente la storia.

“È con grande tristezza che annuncio la morte del padre fondatore dello Zimbabwe ed ex presidente“. Questo il messaggio di Mnangagwa che annuncia al mondo il decesso di Mugabe.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe’s founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)