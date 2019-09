Sposa bambina a 11 anni, con un marito di 22 che ora rischia il carcere insieme ai suoi parenti. È la cronaca di un caso che in Iran ha destato un moto di indignazione, dopo la diffusione di un video del matrimonio, al punto da indurre un tribunale locale ad annullarlo sotto il fuoco di una polemica che infiamma il Paese. Le immagini riportano la piaga in testa al dibattito interno, che si innesta in un contesto in cui il rigetto condiviso del fenomeno suona ancora come un miraggio.

Nelle immagini si intravedono persone che ridono e ballano davanti alla coppia, seduta su un divano tra parenti e amici durante quella che sembra essere una cerimonia.

La sposa bambina accanto al marito, stretta in un angolo di innocenza dentro un abito che la porterà dritta alla prigione domestica a lei destinata, per un’intera esistenza.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju