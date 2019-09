Circola in queste ore sul web e in particolare su Facebook un video che sta lasciando sgomenti gli utenti. Al centro della ripresa si scorge un uomo filmato nel momento esatto in cui subisce una rapina da parte di alcuni aggressori. Quello che però colpisce del video è come l’uomo sia riuscito, da sola, a mettere in fuga i malviventi.

Il video shock postato sul social

Una pagina Facebook che si occupa di crimini che avvengono, sempre più di frequente, nella città di Londra ha pubblicato nella giornata di martedì un video che nel giro di poche ore è diventato virale con quasi 2mila condivisioni.

Nel filmato si vede la vittima in ginocchio, probabilmente a causa dell’assalto dei due malviventi, che prende e addenta la gamba di uno dei due mentre l’altro cerca di bloccarlo attraverso l’uso di un taser, ma senza successo.

I colpi dell’arma possono essere ancora sentiti mentre colpiscono l’uomo; la vittima riesce a rialzarsi e a far allontanare i due mentre urla per richiamare l’attenzione degli abitanti della zona: “Venite ad aiutarmi”. Qualcuno chiede: “Avete chiamato la polizia?”. Le immagini terminano con l’autore del video che si avvicina e bussa alla porta di una abitazione vicina in cerca di aiuto.

La ricostruzione del fatto e i commenti degli utenti

Secondo quanto riportato dal The Sun, La Met Police di Londra conferma di aver ricevuto una denuncia di rapina nei pressi della stazione metropolitana di Roding Valley a Buckhurst Hill. Secondo la denuncia “un uomo è stata attaccato e rapinato da due uomini. L’uomo non ha subito danni gravi durante l’assalto”. Il movente dell’agguato sarebbe l’orologio al polso della vittima. I due uomini, che nel video sono incappucciati, non sono ancora stati trovati ma le indagini per l’identificazione continuano, assicura la polizia.

Sotto al video postato su Facebook non mancano commenti di preoccupazione per l’aumento della criminalità in diverse parti della città, ma anche parole di disapprovazione e rabbia per il mancato intervento degli abitanti della zona che sicuramente avevano assistito al fatto, “Perchè nessuno la ha aiutato?

” chiedono in molti.