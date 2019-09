Il mostro di Loch Ness, Il mastodontico dinosauro, drago, creatura a metà tra marina e terrestre, Nessie, protagonista di film e serie tv, potrebbe in realtà essere un’anguilla gigante. Questa la nuova teoria in circolazione da qualche giorno a seguito di un recente studio di una università neozelandese.

Lo studio che ha portato a tali risultati è iniziato nel 2018 e ha visto l’individuazione di altro genere di animale in diverse specie.

Il mostro d Loch Ness è un’anguilla

Si tratterebbe di uno dei più importanti studi sul DNA a livello mondiale, quello relativo al tentativo di fare luce e svelare la vera identità di Nessie, conosciuto ai più come il fantomatico mostro di Loch Ness.

La fantomatica creatura, protagonista più dell’immaginario folkloristico che della realtà, altro non sarebbe che un’anguilla gigante, questo quanto dichiarato da un gruppo di scienziati dell’università neozelandese Otago.

Lo studio ha dimostrato che nel lago sono presenti circa 3mila specie appartenenti alla famiglia delle anguille, si tratterebbe di creature di varie dimensioni e quindi secondo il professor Neil Gemmell, a capo del progetto, l’idea che Nessi altro non sia che un’anguilla di grandi dimensione non è del tutto inverosimile ma allo stesso tempo non propriamente possibile.

“È possibile – si legge sul The Guardian – che esistano anguille di larghe dimensioni, ma dipende da cosa s’intende per largo”.

Non ci sono prove di dinosauri

Secondo lo studio del professor Gemmell, presentato in conferenza stampa al Loch Ness Centre di Drumnadrochit, dal 2018 sono stati prelevati 250 campioni di acqua dal quale sono state identificate le specie. Il lago Ness è grande e, come molti punti della Scozia, è fertile di anguille.

Cosa che non si può dire dei plesiosauri, dei quali non ci sono tracce, soprattutto nei campioni. “Possiamo dire che non c’è un rettile squamoso che nuota a Loch Ness”

La leggenda di Nessie

Il mostro di Loch Ness è solo una delle tante figure caratterizzanti il folklore delle Highlands.

Un luogo caratterizzato da infinite distese verdi, colline, piccole cime montuosi e laghi. Tra Highlanders in kilt, re, ribelli e maghi s’incastra la figura parecchio ingombrante di Nessie. La “simpatica” creatura abitante il lago Ness (Loch Ness), sito a pochi chilometri da Inverness. Della creatura si parla a partire dal VI secolo d.C. quando un monaco irlandese ha raccontato in una sua opera il funerale di un uomo martoriato da una mostruosa creatura lacustre.

Fino agli anni ’30 non ci sono grosse menzioni della creatura. Nel 1933, a seguito dell’apertura di una strada costeggiante il lago, un motociclista di passaggio credendo di aver visto qualcosa, ha riportato l’avvistamento a una testata locale. Negli anni si sono susseguiti avvistamenti e immagini, alcune delle quali identificate come fasulle, come quella famosissima nel ’94 che altro non era un piccolo sottomarino giocattolo.