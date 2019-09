Anche le coppie forti e solide ogni tanto hanno dei cedimenti, dei momenti difficili. Così sembra essere anche per Michele Placido e la sua bella Federica Vincenti. I due sono stati fotografati a Sabaudia mentre discutevano animatamente.

La lite in acqua tra Michele Placido e la moglie Federica Vincenti

La coppia Placido-Vincenti è stata fotografata nel mare di Sabaudia. I due, mentre sguazzavano felici devono aver iniziato una discussione che ha infiammato gli animi. Nelle foto pubblicate da Diva e Donna, infatti, l’attrice e cantante Federica Vincenti, gesticola attaccando il marito. Il regista, invece, cerca di non scaldarsi troppo, girando anche lo sguardo in modo da non incrociare quello della moglie arrabbiata.

A seguito della pubblicazione di queste immagini c’è chi li da nuovamente sull’orlo della separazione. Ma potrebbe anche essere semplicemente una lite di coppia particolarmente accesa.

Michele Placido e Federica Vincenti litigano in acqua a Sabaudia. Fonte: Diva e Donna

Problemi di coppia precedenti

Alla fine del 2017 le riviste di gossip annunciavano il divorzio tra Michele Placido e Federica Vincenti. Lo scoop derivava da un’intervista che l’attrice aveva concesso in quei mesi, durante la quale aveva confessato di essere arrivata al capolinea della lunga storia d’amore con Placido. I due, la cui relazione dura da più di 18 anni, smentirono immediatamente le voci di una rottura.

Il loro amore, coronato con il matrimonio nel 2012 e dalla nascita del figlio Gabriele che oggi ha 13 anni, evidentemente non era finito. A dimostrazione il fatto che stanno ancora insieme.

Dichiarazioni d’amore non convenzionali

Nel luglio dello scorso anno, 2018, Federica Vincenti, in arte Luna, ha pubblicato un post su Instagram nel quale compariva la faccia del marito. A corredare questa foto particolare una didascalia che era una vera e propria dichiarazione d’amore: “L’uomo che ama gli autobus e le metro…mio marito!

Un uomo che viene riconosciuto e timidamente accenna un sorriso alzando il giornale, un uomo che lavora instancabilmente…che ama la semplicità e preferisce prendere l’autobus alle 6.30 del mattino“. La moglie di Michele Placido continuava scrivendo: “Non ho parole: ‘Federi’ ma perché devo buttare 50 euro, con 3 euro arrivo lo stesso a Roma, ma con una differenza, sono in compagnia!’ Un uomo d’altri tempi…l’uomo che ho scelto io è un gran Signore e me Lo tengo stretto al cuore“.

Dal canto suo, il regista e attore, in un’intervista concessa al Corriere della Sera, ha parlato in maniera molto dolce della loro storia e di Federica. “All’inizio della nostra storia, quando si presentò questa ragazza tosta del sud della Puglia, io ero perplesso: avevo affrontato separazioni molto dolorose, mi ero in qualche modo rinchiuso in un guscio“, ha premesso Placido, che poi ha continuato dicendo: “E lei, dolcemente, mi ha tirato fuori. Con una maturità che faccio fatica a spiegare. Ecco perché quando il gossip ci attribuisce delle liti inesistenti io mi arrabbio, sì, ma mi viene anche da ridere: se solo conoscessero Federica“.

