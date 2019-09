È uscito in questi giorni, precisamente lo scorso 6 settembre, l’ultimo singolo di Emma Marrone, Io Sono Bella. Il brano è stato scritto, per l’ex allieva di Amici, dal veterano del pop-rock all’italiana Vasco Rossi.

Un lavoro che i fan di entrambi, quelli di Emma e quelli del Blasco, aspettavano ardentemente. La Marrone non si è lasciata sfuggire l’occasione di portare a casa qualche cimelio che racconti questa collaborazione. E così, mentre Vasco Rossi le porge la copia autografata del testo lei immortala la scena.

Il tenero video dell’autografo

La scena in sala di registrazione è tenerissima: mentre Vasco le firma il testo di Io Sono Bella è difficile dire chi dei due è più onorato e imbarazzato.

Lei sta ricevendo un dono inestimabile, lei probabilmente realizza il sogno di una vita.

E lui dopo aver firmato il brano ammette: “Ho fatto un po’ di casino“. Ma la Marrone felicissima, ringrazia e commenta. “È bello per quello“.

Un momento storico

L’emozione del momento è palpabile ed è per questo che Emma Marrone ha voluto immortalarlo, a sigillo di un’esperienza che ha sicuramente scritto un pezzo di storia per la sua carriera e per la sua passione, la musica.

Così, lei stessa, a corredo del video postato sul suo profilo Instagram scrive: “Momenti indimenticabili.

Viva Vasco“.