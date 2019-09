La cantante Marina Fiordaliso è in tour per l’Italia. In uno dei tanti viaggi per spostarsi da una città all’altra è incappata in un capotreno che l’ha fatta infuriare. Lo screzio, raccontato proprio da Fiordaliso è nato a causa dei suoi due chihuahua.

Il racconto di Fiordaliso

Fiordaliso ha vissuto una brutta esperienza con il capotreno di un mezzo, presumibilmente, regionale. L’ha raccontato lei stessa su Twitter, descrivendo attimo per attimo cosa stava accadendo: “Sto litigando ferocemente con un capo treno ..che dice che i miei ciwi devono pagare il biglietto e che devono avere la museruola..“, ha esordito la cantante.

Poi ha continuato: “Quando i cani di piccola taglia sul treno non pagano ..ora parte la lite furibonda ..già il mio treno era in ritardo, e ho preso un locale“.

I commenti al post furibondo della cantante

In molti hanno sostenuto la loro cantante del cuore, scrivendole messaggi di sostegno. Alcuni hanno commentato: “Facci sapere come è finita Marina“. Con un utente, Fiordaliso ha avuto uno scambio di battute, che è iniziato dicendo: “Intanto ho pagato“, lui ha controbattuto: “Speriamo che ti rimborsino” e lei gli ha risposto: “Quello non mi interessa ..è che se le regole ci sono X noi ..ci devono essere anche X loro“.

A tal proposito, Marina Fiordaliso ha fatto sapere di aver pagato 34 euro, e ha aggiunto che farà sicuramente un reclamo, concludendo con la frase “non ho voglia di venire alle mani“.

La risposta di Trenitalia

La risposta della compagnia di treni, Trenitalia, non ha tardato ad arrivare. Attraverso la pagina Twitter LeFrecce, ha commentato il primo post di Marina Fiordaliso, scrivendo: “Ciao Marina mi dispiace, per favore scrivimi un messaggio diretto in privato con maggiori dettagli per consentirci di approfondire in merito all’accaduto“. Nel frattempo, in molti hanno continuato a scrivere alla cantante, dandole il loro appoggio in merito alla vicenda: “Giusto far valere le proprie ragioni!!!!!

“. Tra questi, anche Rita Dalla Chiesa ha voluto scrivere a Fiordaliso: “Fatti valere, Fiorda! La museruola a quelle due pulci?“.

La cantante, in ogni caso, non si è scoraggiata e ha continuato a twittare, scrivendo: “Io ho pagato 14 euro di biglietto ..X l’unico treno che mi portava a Roma ..i miei due chihuahua 34.50“. E ha concluso taggando Trenitalia e rivolgendo all’azienda questa frase: “Non state bene..“. Anche questo post è stato commentato da Rita Dalla Chiesa, che ha scritto all’amica: “No, decisamente non stanno bene… ma li hanno visti quei due scriccioli che ti porti in borsa?“. Fiordaliso, senza perdere l’ironia ha risposto: “E si che li ha visti ..mah Rita annamo a magna’ er sushi che è meglio“.

Immagine in evidenza: Fiordaliso con uno dei suoi due chihuahua. Fonte: Fiordaliso_official/Instagram