Duramente contestata sui social Benedetta Parodi. La conduttrice ha postato una foto che ha scatenato gli utenti: una crostata e sullo sfondo il giornale con la notizia terribile della morte di Elisa Pomarelli, il cui cadavere è stato trovato nel weekend. È evidente dalla foto che non era intenzione della conduttrice “usare” l’omicidio della 28enne di Piacenza, ma all’occhio degli utenti non sfugge nulla e la conduttrice ha prontamente modificato l’immagine.

La foto della discordia

Benedetta Parodi ha pubblicato una semplice foto della sua colazione, soprattutto lei che si occupa di cucina. Poco dietro però, probabilmente senza che la conduttrice se ne accorgesse, appare un titolo in riferimento al caso di Massimo Sebastiani e Elisa Pomarelli, si legge: “Ho ucciso Elisa e vi porto da lei“.

Naturalmente gli utenti sono attentissimi e molti hanno sottolineato il cattivo gusto: “Quel titolo è inquietante“, scrive qualcuno.

La conduttrice, resasi conto della cosa, ha prontamente eliminato l’immagine sostituendola con una in cui non si vedono più i titoli sul giornale. “Buondì con la crostata prugne e zenzero“, inserisce come didascalia all’immagine e qualcuno nota l’opportuno cambio di rotta. “Ecco così è meglio….senza giornale“, si legge nei commenti.