Gaetano, un bambino autistico di 6 anni originario di Pompei, potrebbe non avere un insegnante di sostegno nella sua scuola con l’inizio delle lezioni. La madre ha denunciato la situazione attraverso un post su Facebook: “Vivo di ansia”.

La denuncia sulla pagina Facebook

La voce di Gaetano è la pagina Facebook che una madre di Pompei (Napoli) ha deciso di aprire nel giugno 2018 per raccontare la sua vita a fianco del figlio autistico di soli 6 anni, tra le terapie e una vita normale. “Ha un disturbo dello spettro autistico. Non parla, non dice nemmeno “Mamma” ma i suoi occhi sanno parlare” dice la didascalia della pagina.

L’ultimo post pubblicato vuole però essere uno sfogo da parte della madre Imma riguardo alla situazione che si trova ad affrontare con la scuola che il figlio frequenta. “Gaetano frequenta un centro di riabilitazione convenzionato con ASL, ma è fermo con le terapie da una settimana perché ci vogliono due settimane per mettere un timbro su una pratica”, afferma Imma, “Settimana prossima inizia la scuola e in cuor mio so già che dovrò combattere come l’anno scorso per avere una maestra di sostegno. Invece vivo di ansia perché se all’asilo potevo lasciarlo a scuola anche senza un sostegno alle maestre, alla scuola primaria è impossibile”.

Cosa dice la legge?

Secondo quanto rilasciato in un’intervista a Il Giornale, il prossimo mercoledì 11 settembre Gaetano riprenderà la scuola ma la madre teme che non ci sia un insegnante di sostegno pronto già dall’inizio delle lezioni. “Mio figlio ha diritto alla copertura totale dell’orario scolastico. L’anno scorso la scuola cominciò ma l’insegnante arrivò dopo una settimana, ma solo perché protestai. Agli altri bambini disabili della scuola, addirittura dopo un mese. È inconcepibile”.

Secondo quanto riferisce la legge 104/92, coloro che sono affetti da Disturbo dello Spettro Autistico hanno diritto a forme di assistenza scolastica supplementari fin dal primo giorno di scuola.

Ma proprio come denunciato dalla donna, questo pare avvenga raramente.

(Immagine in alto: Facebook/La voce di Gaetano)