Oggi è tornata in onda Federica Panicucci con il suo Mattino Cinque. La conduttrice ha colto l’occasione per ricordare Nadia Toffa, scomparsa lo scorso 13 agosto a 40 anni dopo una battaglia contro il cancro. La iena ha lasciato un vuoto incolmabile in tutte quelle persone che con lei avevano lavorato e collaborato.

La Panicucci si commuove

A Mattino Cinque parte un video con una sorridente Nadia Toffa. La conduttrice, tra gli applausi del pubblico, saluta la iena e non riesce nella commozione generale a non commuoversi anche lei: “Scusate ma ancora oggi si fatica a credere che sia successo davvero“, rivela al pubblico di Mediaset.

“Vogliamo ricordarla così con la grinta e la forza che non le sono mai mancate. Ciao Nadia“, conclude con un pochino di difficoltà che il pubblico, in una occasione difficile come questa, ha apprezzato.

Guarda il video