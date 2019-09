Il countdown è terminato: stasera prende il via su Canale 5 la seconda edizione di Temptation Island Vip. Il docu-reality è pronto anche quest’anno a mettere alla prova i sentimenti delle sei coppie partecipanti, con la speranza che possano uscire dal programma più forti di prima e con maggiori certezze. Al timone della conduzione Alessia Marcuzzi, che ha presentato ai telespettatori i fidanzati, le fidanzate, i tentatori e le tentatrici. Poi, come di consueto, il delicato momento della separazione delle coppie e il loro ingresso nei rispettivi villaggi con i loro nuovi compagni di viaggio.

Le parole di Serena

All’ingresso nel villaggio sembrano più i fidanzati a soffrire il distacco dalle loro partner rispetto a queste ultime, che con i tentatori hanno già iniziato a festeggiare.

Fra queste è Serena Enardu a spendere le prime parole sul suo rapporto di coppia con Pago, che viene chiamato nel Pinnettu per ascoltarle: “Siamo arrivati a quel punto del rapporto dove c’è tanta confidenza. Ci vogliamo molto bene, però mi manca quella cosa in più che ci deve essere in un rapporto di coppia. A lui si accende la passione, a me no. Ho voglia di essere stimolata in tanti altri modi che lui non riesce a capire.

A lui interessa assecondare il suo di amore. Non sono completamente felice“. Le sue lacrime però l’hanno tradita, rivelando il forte legame che ancora la lega al cantautore.

Secondo Pinnettu per Pago

Un secondo Pinnettu per Pago rivela nuovi dettagli che la fidanzata Serena ha raccontato ai tentatori sul loro rapporto di coppia: “Nonostante tutto lui non mi conosce profondamente bene. Alla fine ti passa la fantasia di fare cose e scatta quel meccanismo che alla fine anche tu ti spegni. Siamo in quella fase dove bisogna capire se c’è da prendere una decisione in un senso o nell’altro secondo me“.

La reazione di Pago a queste parole è tutta descritta nelle seguenti parole: “Le mancanze da parte mia le ha ripetute sempre. Dillo a me se ti sei stufata prima di tutto, non ad un ragazzo che conosci appena“.