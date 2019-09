A Temptation Island Vip la prima coppia a scricchiolare è quella composta da Pago e Serena Enardu. L’atteggiamento che la ragazza sta tenendo con i tentatori conosciuti da poco non va giù al cantautore che, al falò dei fidanzati, esterna tutta la sua amarezza.

“Se decido di chiudere una porta, la chiudo“

Al primo falò di questa edizione alcuni video metteranno Pago al corrente del comportamento della fidanzata che, fra balletti e confessioni con i tentatori, ha subito iniziato in maniera intensa la sua esperienza nel programma. “Non ci credo. Sono allibito, devo aspettare che questa qua flirti? Se decido di chiudere una porta, la chiudo.

Ma faccio fatica a chiuderla, perché se la chiudo non la apro più. Non siamo ragazzini: lei può fare quello che vuole, ma non sta solo ballando, mi sta anche mancando di rispetto. L’ho sempre trattata come una principessa e non mi merito assolutamente questa roba qua. Io penso che da una cosa così sia difficile per me tornare indietro“.

Nessun video per Serena

Al rientro nel villaggio Pago è visibilmente scosso da quanto ha visto al falò e si rifugia in spiaggia quasi con le lacrime agli occhi. A rincuorarlo arriva una tentatrice, con la quale il ragazzo si sfoga: “Si è avvicinata a questo ragazzo e si lasciano intendere qualcosa in più quei due.

Questa roba per me è devastante e questo vuol dire che lei non è rispettosa del nostro rapporto“. Al falò delle fidanzate adesso è tempo per Serena di vedere i primi giorni di Pago lontano da lei ma, a malincuore, scopre che non c’è nessun video per lei. L’amarezza della ragazza si fa sentire: “Lui il più delle volte non percepisce questo mio malessere e, quando lo paleso, lui dice che non è così. Il problema con lui è che, quando ci troviamo in momenti di leggerezza, lui si dimostra pesante, come se queste cose fossero immature.

L’unica cosa voglio è che mio figlio mi veda sempre felice“.