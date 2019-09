Un Airbus 319 della compagnia low-cost tedesca Eurowings, partito da Lamezia Terme e diretto all’aeroporto di Berlino-Tegel, è stato coinvolto da una serie di turbolenze che hanno provocato 8 feriti, uno sarebbe grave, ma non in pericolo di vita.

Il bilancio dopo la turbolenza

L’agenzia tedesca Dpa, citando i vigili del fuoco, ha parlato di 8 feriti, di cui una grave. Non si sa ancora niente della nazionalità dei feriti. Il volo avrebbe incontrato problemi “poco prima dell’atterraggio”, una serie di turbolenze che hanno causato problemi. I feriti sono cinque passeggeri “che non avevano le cinture di sicurezza allacciate” e che “sono stati sballottati” e 3 membri dell’equipaggio.

Al momento dell’atterraggio sono intervenuti 28 soccorritori, sei mezzi e due ambulanze.

Il racconto di Eurowings

“A 9.000 metri di altezza, circa 20 minuti” prima dell’atterraggio, “il comandante ha visto una compatta formazione nuvolosa e, per precauzione, ha acceso il segnale delle cinture di sicurezza“, racconta Eurowings. “Inoltre è seguito l’annuncio dell’equipaggio, in tedesco e in inglese, di allacciare le cinture“, hanno precisato, “Durante questo annuncio ci sono state turbolenze nelle quali purtroppo sono rimasti feriti passeggeri che non avevano allacciato la cintura di sicurezza velocemente“. L’aereo è atterrato comunque a Berlino in tutta sicurezza, il velivolo ora “viene ora ispezionato come da routine prima di essere reimmesso nel regolare servizio“.