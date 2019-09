È ormai terminato il periodo in cui, agli occhi della società, un vigile del fuoco dovesse essere apparire forte e non dovesse mai mostrare i propri sentimenti. Perché, nonostante il duro lavoro che esercitano e che implica un certo grado di coraggio, anche loro sono umani e possono commuoversi per piccoli dettagli.

Ne è un esempio un pompiere che, qualche giorno fa, si è commosso dopo aver salvato una cucciolata di gatti appena nati.

Il vigile del fuoco ha pianto dalla commozione

La dolcissima vicenda è avvenuta nella provincia di Massa Carrara. Il video, attraverso cui è stata ripresa l’intera scena, è diventato virale proprio per la tenerezza che è riuscito a suscitare.

Nelle immagini, si vede una squadra di vigili del fuoco all’opera. Però, non sono intenti a salvare gli abitanti di un palazzo in fiamme, quanto una cucciolata di gatti, rimasti intrappolati in un giardino.

In particolare, si può notare uno dei pompieri mentre solleva un gattino. Successivamente, lo accarezza e si rivolge ai suoi colleghi, dicendo: “Mi viene da piangere, ci credi?”. Infine, posa il felino in una scatola, insieme agli altri fratellini, e, piangendo dalla commozione, abbraccia un uomo della sua squadra. Nel frattempo, dopo aver messo in salvo tutti i cuccioli, il capo si congratula con tutti: “Bravi ragazzi, bravi”.

Il video è diventato virale

Il video in questione è diventato virale sui social network, perché si è dimostrato un inno al “anche gli uomini duri piangono”. Ma non solo: i commenti degli utenti hanno evidenziato come questo salvataggio sia riuscito a far commuovere chiunque.

In effetti, tra i commenti, si legge: “Vedere un pompiere roccia commuoversi così, mi sono commosso anche io. Grandi ragazzi, ottimo lavoro che fate ogni giorno”. E anche: “Ma che bello che sei! Un omone coraggioso che piange la dice lunga sul tuo cuore.

Bravi ragazzi, mi sono commossa” e “Questi sono uomini veri! Che salvano vite e rischiano la loro pelle ogni giorno, ma che ancora si emozionano e commuovono per aver salvato un micino in difficoltà! Vi adoro! Siete meravigliosi!”.