Anche Caterina Balivo, come tutte le colleghe, è tornata pimpante nello studio del suo programma con l’energia giusta per affrontare una nuova stagione che si prospetta già un successo. Per la sua seconda puntata, la Balivo ha voluto fortemente in studio l’amica Alba Parietti che ha dovuto però confrontarsi con una presenza nuova dello studio di Vieni da me, il Criticonte.

Alba Parietti ospite a Vieni da Me

Un debutto piccante per Caterina Balivo che tra le sue perle ha già tirato fuori un ospite di tutto spicco: Alba Parietti. La showgirl torinese ha avuto l’onore di presenziare alla seconda puntata di Vieni da me prendendo parte alla nuova rubrica del programma Rai, La lavatrice: panni sporchi lavati in tv.

Un nome che è tutto un programma. A mettere in crisi la Parietti è stato Daniele Radini Tedeschi anche chiamato “Criticonte”, una new entry nello staff. Il critico d’arte ha messo alle strette la pazienza della Parietti mettendo alla prova il suo senso dell’umorismo che però è stato molto tagliente.

Il battibecco tra la Parietti e il “Criticonte”

Dopo un primo siparietto particolarmente ironico e anche molto divertente dove la Parietti si è aperta al pubblico confessando di essere un’avara divoratrice di vita per sottolineare la sua grande energia, una battuta ha fatto cadere il gelo nello studio.

Dopo aver spolverato qualche panno sporco del passato, Alba Parietti si è seduta non lontano dal critico d’arte che le ha subito sferzato un colpo definendo la sua mise “un pigiama vamp“.

“Più che un’Alba sei un tramonto“

Il Criticonte era intenzionato a fare una di quelle sue “domande spietate” quando Alba Parietti ha manifestato di non sentire bene cosa stesse dicendo, scherzando sui suoi 58 anni. Di fronte alle parole della Parietti, Radini Tedeschi l’ha spiazzata con un’affermazione: “Allora più che Alba sei un tramonto“.

Parole che non hanno fatto piacere alla Parietti che ha risposto di tutto tono mentre la Balivo picchiettava in testa il Criticonte con il copione: “Senta lei è un nobile? Le manca qualche quarto di nobiltà. Guardi lei non può essere un nobile perché un nobile vero una frase del genere non la direbbe mai. Io sono stata con un vero principe siciliano, e se vuole le do qualche lezione io“.

Stizzita, la Parietti replica: “Ma la Rai la paga?“

Un primo duello in cui la vittoria sembra già essere pianamente nelle mani della Parietti, ma la sfida continua. Radini Tedeschi, interpellandola sul film Il Macellaio, le domanda se non ha più preso parte ad altre pellicole del genere perché vegana. La risposta della Parietta, anche in questo caso, non si fa attendere: “Ma veramente la Rai la paga per dire queste fesserie? È un vero peccato“, conclude la Parietti col sorriso sulle labbra ma senza celare la serietà della sua affermazione.