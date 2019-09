Prima sorpresa di Barbara d’Urso al pubblico che la segue: questa domenica tocca rimandare la prima puntata di Domenica Live, il suo programma pomeridiano spesso in lotta con la Domenica In di Mara Venier sulla Rai. La conduttrice lo ha annunciato ieri a Pomeriggio 5.

Salta Domenica Live

Un piccolo ostacolo obbliga la d’Urso a rinunciare ai suoi piani di “conquista” del palinsesto della domenica. La conduttrice, solo per questa settimana, è costretta a rimandare la puntata di Domenica Live. Ieri, durante la prima messa in onda di questa stagione di Pomeriggio 5, ha annunciato: “Lo studio non è ancora pronto, andremo in onda da domenica 22 settembre“.

I fan della domenica pomeriggio targata d’Urso dovranno attendere, ma la sera la loro conduttrice preferita torna con una “maratona” di Live Non è la d’Urso.

Arriva il promo di Live Non è la d’Urso

Intanto è uscito il promo della nuova edizione di Live Non è la d’Urso che andrà regolarmente in onda domenica sera. La conduttrice come sempre non si è risparmiata e, nei panni di una moderna Wonder Woman conquista le masse in giro per la città.

Guarda il video