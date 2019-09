A Temptation Island Vip arriva un clamoroso colpo di scena: a poca distanza dall’inizio della sua avventura nel programma, l’attore Ciro Petrone richiede subito un falò di confronto anticipato per rivedere la sua Federica. Ma, dopo aver ricevuto un no dalla ragazza, si rende protagonista di una scelta ancor più clamorosa: scappa dal villaggio per raggiungere la fidanzata.

Er Faina tra gelosia e malinconia

Quello che sembra patire di più la lontananza dalla sua partner è Damiano Er Faina che, già dal suo ingresso, nel villaggio, è parso triste e malinconico. La star dei social ha vissuto male la separazione dalla sua amata Sharon che, al contrario, nel suo villaggio sta vivendo questa esperienza con allegria e spensieratezza.

Il ragazzo viene invitato nel Pinnettu in cui visiona le immagini di Sharon intenta a far conoscenza con alcuni tentatori, uno dei quali la massaggia sul collo: quanto basta per far scatenare la sua gelosia. Ma è al falò che scopre dettagli aggiuntivi sul pensiero che Sharon ha di lui: a detta della ragazza, Er Faina sarebbe troppo apprensivo quando esce con le amiche, sintomo di un briciolo di diffidenza. “Lei esce con le amiche, e io ce l’ho il pensiero: non posso avercelo?

“: la risposta di lui.

Ciro scappa dal villaggio

Ma il colpo di scena arriva da Ciro Petrone, attore di Gomorra: la mancanza nei confronti della fidanzata Federica è talmente forte che richiede ad Alessia Marcuzzi subito un falò di confronto anticipato per rivedere la sua amata ed uscire insieme a lei. “Non ce la faccio a stare da solo” il motivo della clamorosa richiesta, che arriva a poca distanza dall’inizio del loro percorso nel docu-reality. Federica tuttavia, anche su consiglio delle altre fidanzate, non accetta il confronto, continuando così la sua esperienza nel programma. Ma il ragazzo non ne vuole sapere e di corsa scappa dal suo villaggio per avvicinarsi a quello delle fidanzate.

Fuggendo dai cameramen e dalla produzione, il ragazzo entra nel villaggio e corre verso la fidanzata, baciandola e abbracciandola nell’incredulità generale.

Ciro e Federica lasciano il programma

I due si siedono in disparte e iniziano a parlare di quello che non va. Ciro, a detta della ragazza, non ha rispettato la sua volontà di rimanere ancora nel villaggio, rifiutando il falò di confronto: “Ciro sei tu che devi dimostrare a me, non io a te. Era per noi, Ciro“. La dimostrazione d’amore dell’attore ha comportato, tuttavia, la trasgressione di una delle regole del programma. Per questo Alessia Marcuzzi ha raggiunto la coppia e ha annunciato: “Adesso quello che posso dirvi è che il rapporto ora lo dovete gestire fuori, perché Ciro hai trasgredito le regole. Le vostre motivazioni per cui eravate venuti qua le risolverete fuori“.