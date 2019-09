Anna Safroncik è stata ospite della prima puntata di Vieni da me. Il programma di Caterina Balivo è appena tornato in onda con una nuova stagione, e pare che l’attrice di origine ucraine abbia già stupito rispondendo senza risparmiarsi alle domande.

Anna Safroncik risponde per le rime

A domanda pungente, non si può che replicare in modo altrettanto pungente. “Tuo padre era un tenore e tua madre una ballerina, dopo Centovetrine non ti hanno diseredato?“, chiede uno dei nuovi protagonisti del programma Vieni da me. L’attrice non si trattiene e con la sua solita compostezza replica: “Questa è cattiveria pura. Di cattiverie in questo mondo se ne sentono tante: mi scivolano come sulle oche, in Russia si dice così“.

La conduttrice ha portato anche l’attrice, sempre molto riservata, a parlare un po’ del suo privato: “Se ho mai pensato di mollare tutto? Spesso. Anche perché io sono sola: non ho un compagno e non ho figli. Forse, arrivata alla mia età, è stata una scelta: ho sempre scelto la carriera, fino ad adesso è andata così. Le mie sorelle e i miei genitori hanno colmato questa mancanza“.

Guarda il video