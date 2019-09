Marco Luccarelli ha 15 anni ed è scomparso da una casa famiglia di Napoli, dove si trovava in seguito alla separazione dei genitori. Il padre lancia un disperato appello e si batte ogni pista, a partire da quella di un allontanamento volontario. Il minorenne è originario di Frosinone e di lui si sono perse le tracce 7 giorni fa. La scomparsa ha i contorni del giallo e le ricerche si sono estese a tutta Europa.

Marco Luccarelli scomparso a 15 anni

Marco Luccarelli è scomparso 7 giorni fa da una casa famiglia di Napoli, dove si trova da diversi mesi. Ha 15 anni, è originario di Frosinone ed è ospite della struttura da quando i suoi genitori si sono separati.

Sono loro ad aver presentato una denuncia ai carabinieri e ad aver dato impulso alle ricerche, ora estese a livello europeo per consentire di vagliare quella che emerge come “la pista romena”.

La pista romena nel giallo del 15enne

Da una settimana, di Marco Luccarelli non c’è traccia e il 15enne frusinate potrebbe essere scappato dalla casa famiglia di Napoli volontariamente. È questa una delle ipotesi tracciate dagli inquirenti, che non escludono quella che è stata definita “la pista romena” per risolvere il giallo.

Il ragazzo si trovava nella struttura dal gennaio scorso e, stando a quanto emerso, godeva di libere uscite durante le quali potrebbe aver conosciuto qualcuno in grado di aiutarlo a pianificare un’eventuale fuga.

Qualche prepotente indizio porterebbe in Romania, Paese d’origine di una coetanea di Marco Luccarelli che con lui viveva all’interno della struttura partenopea. Tra i due si sarebbe instaurato un rapporto affettivo e a destare più di un sospetto è il fatto che la minore è scomparsa dalla stessa casa famiglia 7 giorni prima del suo amico.

L’appello del padre

“Vi prego aiutatemi a ritrovarlo“: sono le poche ma significative parole pronunciate dal padre del minore, che ha chiesto la collaborazione dei cittadini affinché ogni avvistamento di Marco venga opportunamente segnalato alle autorità.

L’uomo chiede che chiunque abbia informazioni utili a rintracciare suo figlio informi immediatamente i carabinieri. Pochi giorni fa si è rivolto anche alla trasmissione Chi l’ha visto?, che dovrebbe aver preso in carico il caso e trattarlo nell’apertura di stagione.

Su Facebook l’ultimo post pubblico del ragazzo scomparso risale allo scorso 26 maggio, e riporta la foto di un gruppo di amici con una dedica: “Mi mancate tutti e presto ci rivedremo“.

*immagine in alto: Marco Luccarelli – fonte/Facebook Marco Luccarelli, dimensioni modificate