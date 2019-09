Il freddo e il gelo degli ultimi giorni saranno nuovamente spazzati via da quello che possiamo chiamare un secondo assaggio d’estate. Stando a quanto riportato da ilmeteo.it, da giovedì 12, potremo godere della cosiddetta “estate settembrina”.

Oggi gli ultimi temporali in Calabria, e isolati rovesci in Sicilia. Da domani l’alta pressione proveniente dalle Isole Azzorre investirà il Nord, mentre l’anticiclone africano toccherà il Sud. La combinazione dei due fenomeni meteorologici porterà le temperature in aumento in tutta Italia, fino a raggiungere punte di 34/35 °C nel weekend.

I picchi di calore

Saranno interessate dal caldo soprattutto le regioni della Sardegna (nelle aree più interne) e della Sicilia (nella parte occidentale), nonché i versanti tirrenici.

Il bel tempo non scherzerà nemmeno in altre zone del Centro-Sud: si raggiungeranno punte di 31/32 °C in città come Roma, Firenze e Napoli. E al Nord? Si registreranno fino a 30 °C a Milano e in Emilia.

Conviene, dunque, riporre nell’armadio i giubbotti e gli indumenti pesanti che avevamo appena tirato fuori. Oltretutto, sembra che nel corso della prossima settimana, precisamente tra martedì 17 e mercoledì 18, nuove correnti calde dal Nord della costa africana porteranno un ulteriore incremento della temperatura.

Vento d’estate

Ma qual è il responsabile della continua presenza dell’anticiclone nordafricano (altrimenti detto anticiclone subtropicale)?

Il deserto del Sahara, e la sua estrema aridità. Ai più bassi strati del deserto si formano masse d’aria bollenti, costantemente in espansione verso Nord.

Dobbiamo la relativa stabilità del clima di alcune zone d’Europa proprio grazie a queste correnti: tuttavia, alle temperature più elevate, possono rappresentare una fonte di caldo atroce. Decisamente più piacevoli gli effetti dell’anticiclone dalle Azzorre. Si tratta di un’area di alta pressione (ossia in grado di portare microvariazioni climatiche), di origine subtropicale, che si espande durante l’estate, condizionando la scena metereologica dell’intero continente europeo.