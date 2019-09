Da un po’ di tempo l’attrice Sabrina Paravicini ha deciso di rendere nota a fan e follower la sua lotta contro il cancro. Qualche giorno fa, l’ex membro del cast di Un Medico In Famiglia si è sottoposta ad un intervento chirurgico, per rimuovere la massa tumorale.

In questi giorni di convalescenza, in cui è tornata a casa, spiega che la battaglia non si risolve con l’operazione. Sabrina, infatti, si sta sottoponendo ad una serie di terapie necessarie e che comportano una serie di sacrifici. Per fortuna accanto ha il suo piccolo Nino, forza costante e supporto necessario.

Gli ultimi aggiornamenti

In questi giorni, sul profilo Instagram della Paravicini, sono giunti nuovi aggiornamenti.

L’attrice tra uno scatto e l’altro spiega di come sia costretta a convivere con farmaci e sacche di drenaggio. “Non ero preparata a tanto dolore fisico” spiega l’attrice illustrando a parole le sofferenze che è costretta a patire. “Per me e stata dura, durissima. Il dolore anche solo a respirare. La solitudine delle notti in cui fai i conti con la soglia di sopportazione del dolore fisico e con la pazienza“.

Il post che mostra i drenaggi

Nino si prende cura di lei

Per fortuna c’è Nino, sempre pronto a regalarle un sorriso.

Dopo la clownterapia in ospedale, a casa le prepara da mangiare, come lei stessa ha raccontato nell’ultimo post. Non solo, il figlio di Sabrina le ha dato una campanella, come quelle delle reception degli alberghi, affinché lei la suoni in caso le serva qualcosa.