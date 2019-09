Due ragazze hanno denunciato ai carabinieri di Budoni, in provincia di Sassari, di essere state violentate da 4 calciatori semiprofessionisti di origine campana a Baja Sardinia, località di Arzachena, situata nella stessa provincia. Il fatto è riportato da L’Unione Sarda e sulle presunte violenze si stanno svolgendo indagini. Tuttavia, sembra ci sia un video che sarebbe in grado di sollevare dalle accuse i 4 giovani.

Violentate da 4 calciatori

I 4 calciatori accusati di violenza sessuale avrebbero un’età compresa tra i 20 e i 23 anni e sarebbero dei semiprofessionisti. Tutto si sarebbe svolto su una spiaggia della Costa Smeralda dove, stando a quanto riferisce il giornale sardo, le due ragazze si sarebbero spostate per trascorrere una delle serata in cui erano libere.

Le due giovani, una originaria del Nord Italia, l’altra del Centro, che muovono le accuse contro i 4 ragazzi sarebbero state entrambe impiegate quest’estate come animatrici, tra i comuni di Budoni e San Teodoro. Sembra che dopo una serata trascorsa in un rinomato locale della zona si siano poi recate in spiaggia a Baja Sardinia con i 4 giovani e proprio lì avrebbero poi avuto luogo le violenze.

Dopo la loro denuncia, come riportando fonti locali, la Procura di Tempio Pausania ha aperto un’indagine accusando i giovani di violenza sessuale.

Sul caso indagano i militari dell’Arma di Budoni coordinanti dal sostituto procuratore Ilaria Corbelli e dal pm Gregorio Capasso.

I 4 calciatori respingono ogni accusa

Come riferisce L’Unione Sarda, i 4 giovani calciatori finiti sotto accusa per violenza sessuale sono stati interrogati dai pm e hanno respinto tutte le accuse. Durante l’interrogatorio, i 4 giovani avrebbero fornito ulteriori informazioni su cui adesso spetterà agli inquirenti indagare.

Intanto, i carabinieri avrebbero acquisito le immagini catturate da un sistema di videosorveglianza installato nel locale in cui i 4 20enni avrebbero trascorso parte della serata con le 2 ragazze.

Sarebbe però spuntato un altro video fornito da una terza persona che scagionerebbe i 4 giovani, fornendo loro un alibi.