Temptation Island VIP è appena cominciato e trascorsa la prima puntata è già confronto tra la ex conduttrice Simona Ventura e la nuova conduttrice Alessia Marcuzzi. Prime che la trasmissione avesse inizio, SuperSimo ha mandato un in bocca al lupo alla collega, che però, come hanno notato in molti, non ha risposto.

Il post di Simona Ventura

“Questa foto più di ogni altra sancisce la famiglia che siamo stati nel 2018“, scrive Simona Ventura a corredo di una foto piena di sorrisi. “In bocca al lupo ad Alessia Marcuzzi e a tutta la tribù di Temptation Island per questa nuova avventura“, conclude la conduttrice.

A rispondere al post sono stati in molti, vip e non vip. Da una parte chi ha vissuto l’esperienza proprio al fianco della conduttrice, come Ursula Bennardo, ma anche Paola Caruso e anche molti moltissimi fan. Assente invece una replica della diretta interessata, Alessia Marcuzzi. Resta da sottolineare che la bionda conduttrice potrebbe aver risposto in privato agli auguri di SuperSimo, altrimenti la maretta c’è e pare si veda.

Partenza al risparmio

C’è da dire che questo Temptation Island VIP non ha avuto un inizio scoppiettante. Al momento Alessia Marcuzzi potrebbe essere impegnata a cercare di capire come risollevare il programma.

I dati parlano chiaro: la prima puntata ha ottenuto 2.949.000 telespettatori e il 18,2% di share. La stessa puntata, lo scorso anno, era stata vista da 3.449.000 con il 19,85%. Tanto per mettere le cose in chiaro, porta a casa la vittoria le repliche de Il Commissario Montalbano con 4.486.000 spettatori e il 21,3 di share.