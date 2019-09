Un ragazzo di 28 anni è stato ucciso questa sera ad Andria a seguito di una lite per mancata precedenza.

Ucciso per una mancata precedenza

Stando alle prime informazioni, la vittima, un 28enne originario di Trani si trovava nella sua auto con moglie e figlioletto. A causa di una lite con un uomo a bordo di una mercedes l’uomo è morto, ucciso a coltellate. Dietro il gesto una mancata precedenza; il brutale omicidio si è consumato di fronte agli occhi scioccati di decine di testimoni.

Caccia all’assassino

Mentre il 28enne giaceva a terra soccorso dai presenti, l’altra persona a bordo della Mercedes si è data alla fuga.

Ora è caccia all’uomo, sul caso indaga il commissariato di Polizia locale che sta cercando di identificare la vettura dalle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Una prima dinamica dei fatti

AGGIORNAMENTO– Secondo quanto riferisce Andria Live, l’incidente si è verificato intorno alle 18.30 di oggi pomeriggio in una zona centrale della città, nei pressi di via Puccini e via Clementi. I due uomini, dopo aver alzato la voce mentre si trovavano alla guida, si sarebbero fermati a discutere per una mancata precedenza, improvvisamente il 28enne si sarebbe accasciato a terra mentre l’altro uomo sarebbe risalito sulla sua auto fuggendo.

La vittima, Giovanni Di Vito, agricoltore, è stato soccorso dapprima dai passanti. Poco dopo sono arrivati i soccorsi che lo hanno trasportato presso l’ospedale Bonomo, ma la ferita era troppo grave e per lui non c’è stato più nulla da fare. Il 28enne è morto in ospedale alle 20.30 a causa di una lacerazione all’aorta.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti