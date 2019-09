Giorni di apprensione per la famiglia di Massimo Torregrossa, che non ha più sue notizie dallo scorso 13 agosto. L’uomo, un ex prete originario di Aversa, provincia di Caserta, aveva lasciato i voti per amore e con la moglie viveva a Catanzaro. Lì lavorava in un centro per disabili e conduceva una vita tranquilla; ultimamente però aveva dato segni di sofferenza complice forse la separazione dalla moglie.

Scomparso da un mese

Massimo Torregrossa è scomparso presumibilmente lo scorso 13 agosto, questo è l’ultimo giorno di cui di lui si hanno avuti contatti. L’uomo è direttore del centro per disabili della Fondazione Betania di Catanzaro dove si trovava il giorno della scomparsa.

Torregrossa ha 51 anni, ha gli occhi azzurri e i capelli brizzolati. Di statura alta ma dal fisico “sciupato” come ha fatto sapere recentemente la sorella. Al momento della scomparsa pare avere con sé solo il suo cellulare che risulta irraggiungibile. L’uomo si è allontanato a bordo della sua auto, una Alfa Romeo 147 color grigio del 2003, ritrovata pochi giorni fa nei pressi di un hotel di Catanzaro. Sul caso indagano i carabinieri di Catanzaro al quale fanno riferimento i post che segnalano la scomparsa.

Si teme il suicidio

Sulle sorti di Massimo Torregrossa c’è un grande alone di mistero.

L’uomo, a detta delle persone a lui vicino, negli ultimi tempi aveva lasciato spazio ad una profonda inquietudine che traspariva anche attraverso il fisico. Il 51enne pare aver perso molto peso nel periodo precedente la scomparsa ed era irrequieto, forse a causa dei problemi che stava avendo con la moglie dalla quale si stava separando.

Uno dei timori più fondati pare essere quello del gesto estremo, ma al momento nessuna ipotesi ha visto conferma.

Un passato da sacerdote

Torregrossa era un ex prete di Aversa, provincia di Caserta, che ha lasciato il sacerdozio per amore proprio della moglie dalla quale si stava lasciando.

È stata proprio lei a denunciarne la scomparsa.