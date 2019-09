Una pistola carica nascosta nella culla del figlio piccolo, un neonato: questa la terribile scoperta fatta dai carabinieri di Foggia durante un’operazione che ha visto i militari impegnati nel controllo di numerose persone e veicoli. Sia la madre che il padre del bambino sono finiti in manette.

La pistola carica nella culla del figlio neonato

Avevano nascosto la pistola carica, una Beretta calibro 6,35 munita di caricatore con otto cartucce, all’interno della culla del figlio neonato. Il fatto è stato riportato da Ansa e non è chiaro se dentro la culla, al momento dello scioccante ritrovamento dell’arma da fuoco, ci fosse anche il bambino.

Se così fosse, il piccolo avrebbe corso enormi rischi. In ogni caso, per entrambi i genitori l’accusa è di detenzione abusiva di un’arma da fuoco clandestina, anche perché il numero di matricola della pistola era stato reso illeggibile tramite punzonatura per cui non è stato possibile per i militari risalire alla provenienza dell’arma da fuoco.

Dopo il ritrovamento della Beretta, i due genitori sono stati così tratti in arresto dai carabinieri di Foggia. Lei, una donna di 35 anni incensurata, ha ottenuto gli arresti domiciliari, lui, un 37enne con precedenti, è stato trasferito in carcere. Adesso spetterà agli inquirenti indagare e approfondire il caso.

L’operazione dei carabinieri

Il controllo eseguito all’interno dell’abitazione in cui i due genitori avevano nascosto la pistola carica nella culla del loro bambino rientra in una vasta operazione eseguita ieri dai militari dell’Arma e che si è estesa per tutta la provincia di Foggia. In totale, stando a quanto riferisce l’Agenzia, sono stati impiegati 320 carabinieri che hanno compiuto accertamenti e ispezioni a tutto spiano.

Sono stati infatti eseguiti controlli su 304 veicoli e i militari hanno proceduto all’identificazione di 937 persone.