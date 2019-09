Quanti di noi, almeno una volta, hanno faticato ad essere all’altezza delle aspettative della gente? Più le aspettative sono alte, più la situazione si complica. Se ti chiami Rodrigo Alves e sei noto come “Ken Umano”, sponsor e datori di lavoro si aspettano che tu sia sempre appariscente e in perfetta forma fisica. Questa volta, però, Rodrigo Alves ha deciso di non conformarsi più. Di fronte alla richiesta di perdere 16 kg per continuare a lavorare, il Ken di origini brasiliane ha risposto con un secco “No”.

Rodrigo Alves: “Non voglio più essere magro“

A rivelarlo è la testata inglese Daily Mail, che riporta le riflessioni dell’uomo entrato nel Guinness dei Primati per il maggior numero di interventi di chirurgia estetica subiti.

Rodrigo Alves confessa apertamente: “Io ho 36 e non voglio più essere magro”. Dopo anni di diete forzate (“per mantenere le 22 liposuzioni a cui mi sono sottoposto”), il Ken Umano vuole “lasciarsi andare”. “Negli ultimi 7 anni ho dovuto essere all’altezza delle aspettative della gente”, spiega Alves. “Oggi mi rendo conto che, nonostante i miei sforzi e il corretto stile di vita che ho sempre avuto, non sono mai stato completamente felice”.

Un nuovo look per il Ken Umano

Abbandonati look appariscenti e addominali scolpiti, Rodrigo Alves vuole tentare una nuova strada verso la felicità.

Una vita più sobria e moderata. “Sto cercando di ridimensionarmi e di circondarmi di persone che mi amano per quello che sono e non per come mi vedono”. Consigli evergreen di psicologia spicciola, che vanno a braccetto con la presa di coscienza di Alves: “Sto imparando che va bene non essere perfetto”. Detto da un uomo che si è sottoposto a oltre 58 interventi di chirurgia estetica, fa un certo effetto. Il Ken Umano sembra però convinto della sua nuova filosofia di vita, e racconta di aver già preso qualche kg.

“Ho preso un po’ di kg e non mi entrano più i vestiti – confessa al Daily Mail – A volte mi scambiano anche per una donna, ma va bene così”.