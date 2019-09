Michelle Hunziker ha deciso di riderci su. Una volta al mese almeno, qualcuno racconta pubblicamente di come la conduttrice svizzera sia incinta e ogni volta, puntualmente, si rivela essere un clamoroso buco nell’acqua.

La Hunziker chiarisce: non è incinta

“Basta con sta storia! Ma vi sembro incinta?“, chiede ridendo la conduttrice. A lei il sorriso è proprio impossibile toglierlo, tanto che anche il gossip continuo lei lo prende in giro. Questa volta ha fatto un video dedicato alle sue “curve”, vere o presunte che siano. “Le curve insolite non sono quelle di quando uno mangia magari qualcosa di pesante ha un pochino di pancia“, scherza infine non riuscendo nemmeno a trattenere le risa.

“Sono queste le curve insolite“, dice poi spostando la pancia finta sul fianco, “quindi d’ora in poi preoccupatevi se ho una roba del genere“. Non c’è niente da fare quindi, la conduttrice ha avuto ragione di nuovo senza sprecare nemmeno una parola di rabbia.

