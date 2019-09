Monica Leofreddi è senz’ombra di dubbio uno dei volti più noti ed apprezzati della televisione italiana. Da un po’ di tempo, però, non conduce un programma tutto e suo e ha deciso di esprimere il proprio pensiero, e anche desiderio in merito, attraverso un post su Instagram.

Monica Leofreddi su Instagram

Dopo essere entrata nelle case degli italiani con la sua allegria e simpatia, Monica Leofreddi continua ad essere molto seguita dai suoi fan sui social. Proprio quest’ultimi le hanno spesso chiesto quando sarebbe ritornata in Tv, sottolineando di sentire molto la sua mancanza. Tranne alcune ospitate nei vari programmi televisivi, come ad esempio a Vieni Da Me, nel salotto pomeridiano Rai gestito da Caterina Balivo infatti, è da un po’ di tempo che la bravissima conduttrice si trova senza il timone di un programma.

In particolare in molti le hanno chiesto come mai non si veda più sul piccolo schermo come in passato e la stessa conduttrice ha voluto fornire una risposta in merito tramite social. Attraverso un post su Instagram, a corredo di una sua foto sorridente, Monica Leoffredi ha spiegato come non dipenda da lei. Per poi aggiungere di aver iniziato a lavorare all’età di 16 anni e di essere stata fortunata di aver fatto televisione: “Per me è stata una scuola di vita.

Mi piacerebbe tornare ad avere un mio programma ed è per questo che vi dico mi mancate“.

Inevitabili i ringraziamenti nei confronti dei suoi fan per l’affetto dimostrato. “Vi ringrazio tutti insieme per l’affetto che mi dimostrate da sempre. Non smetto di sperare!“, ha concluso la bella conduttrice.

La risposta di Georgia Luzi

Una dichiarazione davvero importante, quella di Monica Leofreddi, che mostra il suo forte desiderio di tornare in televisione. Numerosi gli utenti che hanno condiviso le parole della conduttrice, augurandole pertanto di tornare al più presto a svolgere il lavoro che tanto ama e che l’ha portata a farsi apprezzare dal grande pubblico.

Tra questi anche Georgia Luzi, conduttrice italiana che a sua volta non si vede da un po’ in TV. La collega, infatti, ha deciso di rispondere alla Leofreddi, scrivendo: “Cara Monica resisti(resistiamo), e sappi che anche a me manca la tua professionalità, il tuo essere accogliente e rassicurante, il tuo approccio non invasivo, la tua capacità di sapere raccontare in modo semplice anche le cose più difficili“. Per poi aggiungere: “Creiamo un movimento e fondiamo una nostra tv!“.