Nel dicembre scorso avevano festeggiato il primo anno d’amore. In questi giorni, però, qualcuno ha insinuato che la coppia formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova, fosse scoppiata. I due, furiosi e stanchi per le continue insinuazioni, hanno smentito le voci.

Ivana Mrazova è tornata a casa

I fan di Luca Onestini e Ivana Mrazova sono abituati a vederli sempre insieme, sorridenti e innamorati. Dopo le vacanze trascorse insieme in Sardegna, la modella è tornata a casa sua in Repubblica Ceca. La settimana scorsa ha voluto spiegare ai suoi fan che si trovava lì innanzitutto per trascorrere del tempo con la sua adorata famiglia.

In secondo luogo, un piccolo problema di salute l’ha costretta a sottoporsi a un semplice ma inevitabile intervento. Ivana ha deciso di operarsi nella sua patria e, sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Penso che sia giusto che vi dica il motivo per cui sono ancora in Repubblica Ceca. Il motivo è che questo venerdì devo fare un’operazione, un intervento, ma niente di pericoloso per fortuna“.

Poi ha continuato: “Solo che mi sono arrivati gli esami e non sono andati bene, quindi è un’operazione inevitabile. Ma non vi dovete preoccupare assolutamente, è una cosa abbastanza semplice ma necessaria“.

Luca Onestini risponde alle accuse

Dopo le parole della Mrazova e il successivo intervento, i follower della coppia hanno iniziato a notare l’assenza di Onestini al fianco della sua bella. Questo ha scatenato duri attacchi nei confronti dell’ex gieffino, oltre che a continue insinuazioni sulla fine della loro storia d’amore. Luca è stato accusato di aver trovato il tempo per volare in Spagna a sostenere il fratello Gianmarco al Gran Hermano Vip e di non essere partito per Ivana. E, in effetti, Onestini si trova nel paese iberico, come ha fatto sapere lui stesso su Facebook.

Nonostante ciò, ha voluto replicare alle accuse: “Per quanto riguarda la salute di Ivana non entrerò nei dettagli, non lo avrei detto nemmeno se fosse stato un pelo dall’alluce perché sono fatti suoi però vi dico l’entità, così che possiate capire: era un day hospital, dopo un’ora e mezza Ivana era già tornata a casa“.

E ha spiegato il motivo per il quale si trova ancora là: “Non è tornata in Italia non perché non riesce a muoversi, ma perché vuole stare con la sua famiglia ed è giustissimo così, ne sono felice. Vede la sua famiglia due volte l’anno, avrà il diritto di stare un po’ con loro?“. Infine, ha concluso: “La prossima settimana tornerà in Italia e mi spiace per chi spera che ci siamo lasciati. È ovvio che io per impegni lavorativi non sono riuscito ad andare a salutare la sua famiglia quest’estate, ma vorrei riabbracciarli tutti“. Inoltre, qualche giorno fa ha pubblicato un tenero post.

La replica di lei

Anche Ivana Mrazova, tramite delle storie su Instagram ha voluto replicare: “Ragazzi sarò molto breve ma molto chiara, perché è giunto il momento di chiarire un po’ le cose“. “Visto che ultimamente vedo e leggo solo cose orrende che si stanno scrivendo su me e Luca. Volevo dire che questa è casa mia, magari tanti di voi si sono scordati che io non sono italiana ma sono della Repubblica Ceca“, ha continuato la modella. Ha chiarito che nel suo Paese ha anche degli impegni: “Ho anche degli impegni qua, poi è venuto un imprevisto che ovviamente non è nulla di grave. Ho ancora un po’ di cose da fare qua e poi presto tornerò in Italia“. Infine, evidentemente scocciata dalle voci messe in giro ha detto: “Smettete di fare film, di attirare tutta questa negatività, perché so che ci sono tantissimi di voi che magari non vedono l’ora di sporcare una cosa pulita“.

