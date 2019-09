Dal profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci arriva notizia che il piccolo figlio della showgirl e di Briatore si trova in questo momento in ospedale, precisamente al Foundation Lenval – pour les enfants depuis 1888 di Nizza, per sottoporsi ad un intervento che fortunatamente non sembra essere grave.

Nathan Falco in ospedale

A rassicurare i fan è la stessa Elisabetta Gregoraci che su Instagram specifica “nulla di grave dobbiamo rimuovere i ferri al braccio“, riferendosi al piccolo figlio Nathan Falco che in questi momenti si trova ricoverato in ospedale per subire un intervento. La notizia filtra proprio dalla mamma Elisabetta che su Instagram si lascia andare al ricordo del piccolo Nathan ancora piccolino, un momento nostalgico che ha sorpreso la showgirl mentre si trova in sala d’attesa.

“Mentre aspetto che tu esca dalla sala operatoria, qui una sequenza di foto tue da bambino che mi piacciono tanto. Be strong my love“, la Gregoraci non si sbilancia troppo circa l’intervento a cui è stato sottoposto il piccolo Nathan ma leggendo tra i commenti qualche notizia in più raggiunge la superficie.

Il messaggio di mamma Elisabetta

A chi le ha chiesto se fosse andato tutto per il meglio, proprio la Gregoraci ha risposto rassicurando amici e conoscenti: “Tutto andato bene grazie a tutti“.

Quale sia stato il motivo che ha comportato l’operazione del piccolo Nathan Falco, che ha solamente 9 anni, permane in questo momento sconosciuto.

Tantissime le felicitazioni al di sotto del post della Gregoraci, tra cui spiccano anche quelle delle amiche “vip” di mamma. Cuoricini da parte di Valeria Marini e soddisfazione per la riuscita dell’intervento anche da parte di Giuli Salemi e Alessandra Pierelli che le ha scritto: “Amore bellissimo“.