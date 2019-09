Per molti erano loro tre: Elisa, Giorgia e Laura Pausini. Ora però, nel terzetto qualcosa si è incrinato. Laura Pausini e Giorgia a quanto pare non si parlano più.

Cosa sia successo tra le due voci della musica italiana, però, non è dato saperlo.

Una canzone per rompere un’amicizia

Analizziamo i fatti: era da tempo che Laura Pausini e Giorgia non apparivano più insieme, non condividevano tag o post sui social, insomma: non si parlavano. Ultimamente è poi accaduto qualcosa di inaspettato: Giorgia ha tolto il “segui” su Instagram all’amica/ex amica, che in linguaggio social è una sorta di schiaffo con mano guantata.

Oltretutto, possiamo dire con una discreta sicurezza che Laura Pausini ha perso un’amicizia di recente, in quanto ha confidato di aver voluto raccontare la fine di un’amicizia nella canzone Frasi a metà. Se analizziamo il testo infatti leggiamo: “Sarà che hai preso tutto e l’hai buttato via/Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia/Ricordati di dirmi che va tutto bene/Si muore in mezzo a una frase o di frasi a metà”.

Un terzo elemento fondamentale

Che la canzone si riferisca proprio a Giorgia? Quel che è certo è che le due non si parlano e che, oltretutto, Giorgia abbia tolto il “segui” a Luca Tommassini, coreografo e amico di entrambe.

Sembra, tra l’altro, che da tempo la Pausini e Tommassini siano particolarmente affiatati. Che ci sia qualcos’altro da scoprire?