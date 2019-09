Un incendio è scoppiato nell’ospedale Badim di Rio de Janeiro. All’inizio si parlava della morte di una persona, mentre ora O Globo aggiorna il numero di morti a 11. Tutti gli altri pazienti della struttura sono stati evacuati. Al momento le fiamme sono sotto controllo.

Pazienti in strada e un morto

Dopo lo scoppio delle fiamme di cui ancora non si conoscono le cause, tutti i pazienti sono stati fatti evacuare. Molti pazienti sono stati trasferiti in altri ospedali, mentre molti altri sono stati costretti ad aspettare in strada, appena fuori dall’ospedale. L’incendio all’Ospedale Badim è scoppiato intorno alle 18.30, ora locale.

Intanto i vigili del fuoco si sono occupati dell’incendio che dopo ore di lavoro risulta essere sotto controllo.

Foto: ANSA/AP