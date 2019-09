Mauro Marin, il vincitore del Grande Fratello 10, è finito in ospedale dopo essersi tagliato ad una mano tentando di imitare il suo idolo, lo chef Antonino Cannavacciuolo, nel taglio delle verdure à la julienne. Insieme al dolore per la ferita, per fortuna non grave come documentano le foto che ha postato su Facebook, è esplosa anche la rabbia del macellaio di Castelfranco Veneto.

Mauro Marin ferito mentre tagliava le verdure

Lo stesso Mauro Marin non può fare a meno di fare dell’ironia sull’incidente che gli è capitato e dice al Corriere del Veneto: “Pare una barzelletta, eh?“. In effetti, essendo un macellaio di professione è difficile immaginare che possa essersi ferito tagliando delle verdure.

In ogni caso, a raccontare i dettagli dell’accaduto è lui stesso: “Alle 3 facevano le repliche di Cucine da Incubo e io avevo voglia di insalatona. Cannavacciuolo mostrava come tagliare la verdura a julienne, lo faceva benissimo, e io avevo comprato il set di coltelli in ceramica consigliato da lui. Sono un suo grande fan. Avevo già fatto il resto ma mentre tagliavo il cetriolo a julienne son sbrisà e il coltello mi ha infilzato la mano destra“.

Esplode la rabbia di Mauro Marin

Dopo essersi infilzato la mano con il coltello, è esplosa la rabbia di Mauro Marin che dice di aver tirato tutta l’insalata contro la televisione e aggiunge: “L’insalata era tutta insanguinata, non potevo mangiarla”.

Poi, aggiunge: “Sia chiaro, non do la colpa a Cannavacciuolo, quello è grosso e se si arrabbia mi mena. Umilmente dico che forse è meglio se continuo a tagliare i tocchi grossi, da macellaio, le cose fini lasciamole ai professionisti“.

Anche su Facebook Mauro Marin racconta quello che gli è capitato e pubblica la foto della ferita alla mano. L’ex gieffino ironizza nel suo dialetto: “Mi mancava solo una stigmate“.

Già due anni fa, era stato vittima di un incidente con la motosega e si era mozzato due dita della mano sinistra.