Nel mirino della Procura di Modena sarebbe finito un maestro di ballo che si troverebbe indagato per violenza sessuale aggravata ai danni di un alunno adolescente. Come riferisce Il Resto del Carlino, contro l’uomo sarebbe scattata una misura interdittiva che gli impedisce di insegnare ballo ad altri minorenni in attesa che le indagini facciano luce sull’accaduto.

Molestato dal maestro di ballo

L’adolescente avrebbe accettato lo scorso luglio di vedere il suo insegnante di ballo al di fuori della scuola. Pensava forse che si trattasse di un semplice incontro per parlare con il suo insegnante del suo sogno di diventare un ballerino.

In realtà, si sarebbe poi rivelato di un appuntamento che celava ben altre finalità e al quale il giovane si sarebbe recato ingenuamente. Il maestro avrebbe proposto al giovane di bere qualcosa e, in sostanza, lo avrebbe così indotto a ubriacarsi offrendogli numerosi drink.

Il maestro di ballo si sarebbe così approfittato della poca lucidità ragazzino e lo avrebbe molestato. L’adolescente sarebbe riuscito a fuggire e sarebbe stato poi trovato in un parco, completamente stordito dall’alcol al punto da essere portato all’ospedale.

La confessione agli amici e poi ai genitori

Il giovane vittima delle presunte molestie sessuali da parte del suo maestro di ballo si sarebbe confidato con i suoi amici dopo un periodo in cui ha tenuto per sé quanto accaduto.

Sarebbero stati i suoi amici a convincerlo a raccontare ai genitori quanto accaduto facendo in modo che partisse la denuncia. La famiglia del ragazzo sembra si fosse già resa conto che qualcosa non andava. Dopo il racconto di suo figlio, la madre del ragazzo avrebbe escogitato un piano per avere conferma delle intenzioni del maestro di ballo. La donna avrebbe quindi finto di essere suo figlio contattando l’uomo e ricevendo delle avances.

Dopo quanto accaduto, la donna avrebbe fatto partire un esposto in procura che ha poi portato alla misura interdittiva che impedisce all’uomo di insegnare danza ad altri minorenni.

La dimora in cui risiede il docente sarebbe già stata perquisita dagli inquirenti che avrebbero sequestrato materiale informatico volto ad appurare la presenza di altre vittime.