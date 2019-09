Il presidente della Corte d’assise d’appello Angelo Pellin ha comunicato che Silvio Berlusconi e Antonio Di Pietro saranno entrambi, il prossimo 3 ottobre, testimoni al processo d’appello per la trattativa Stato-mafia.

Processo Stato-Mafia

Lo scorso 22 luglio la corte aveva ammesso la richiesta dei legali di Marcello Dell’Utri di ascoltare l’ex premier Silvio Berlusconi, richiesta accettata tanto che sarà in aula il prossimo 3 ottobre in una vesta, per lui, insolita: quella di testimone. Nel processo, invece, sono imputati di minaccia al corpo politico dello Stato Marcello Dell’Utri; gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno; il pentito Giovanni Brusca, Massimo Ciancimino e i boss mafiosi Leoluca Bagarella e Antonio Cinà.

In primo grado la Corte di assise aveva condannato a 12 anni di carcere l’ex senatore Marcello Dell’Utri, gli ex carabinieri Mario Mori e Antonio Subranni e Antonino Cinà. Condannati a 8 anni di reclusione, invece, l’ex capitano dei carabinieri Giuseppe De Donno; 8 anni anche per Massimo Ciancimino, per la calunnia all’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro.

Il prossimo 24 ottobre dovrebbero testimoniare anche l’ex procuratore di Palermo Gian Carlo Caselli e l’ex presidente della commissione parlamentare antimafia Luciano Violante.

Il processo

Il pentito Brusca, noto per aver azionato il telecomando nella strage di Capaci, ha ricordato nel processo che il boss Leoluca Bagarella “prima della strage di Capaci del 23 maggio 1992 si era trasferito a Mazara del Vallo”.

Ai tempi era latitante. “Sicuramente per tutto il periodo estivo Poi Bagarella andò ad abitare nella casa di Gaetano Sangiorgi e ci andò per un mese e mezzo circa, a Santa Flavia“, aggiungeva Brusca. Il 17 settembre di quell’anno venne ucciso Ignazio Salvo, figura di spicco della Dc a Palermo, da un gruppo guidato da Leoluca Bagarella e da Giovanni Brusca.