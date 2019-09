Chiara Ferragni è l’influencer più seguita in Italia e tra le più popolari al mondo. All’ultima Mostra del Cinema di Venezia è stato presentato il documentario sulla sua vita e sulla sua scalata al successo. Ma una domanda sorge spontanea: che fine ha fatto Riccardo Pozzoli? Dalla rottura in ambito lavorativo, ovvero quando ha lasciato il suo posto da CEO dell’azienda di lui non si è più saputo niente.

Chiara Ferragni e la sua vita da sogno

Chiara Ferragni, imprenditrice, blogger e influencer, sembra avere una vita perfetta. Giovane, in carriera, con un una proposta di matrimonio indimenticabile con un conseguente matrimonio da favola e mamma.

La blogger ci tiene molto ad aggiornare i propri fan sulla sua vita di tutti i giorni, attraverso stories e post su Instagram. Su una questione però l’influencer non ha mai proferito parola: come mai non lei e il suo ex fidanzato Riccardo Pozzoli non si parlano più?

In occasione della presentazione del documentario sulla sua vita Chiara Ferragni Unposted, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, a Chiara Ferragni è stato chiesto più volte se nel documentario lui ci sarebbe stato. Domanda rimasta in sospeso finché non è stata la stessa blogger a rompere il silenzio in una Instagram stories: “Sì, parlerò anche di lui.

Ne parlo perché è stato un momento importante della mia vita e un momento anche molto doloroso. Parlerò del perché non abbiamo più un rapporto.”

I due dopo la rottura avevano mantenuto dei buoni rapporti

Nonostante la fine della loro storia, Chiara Ferragni e Riccardo Pozzoli avevano mantenuto dei buoni rapporti, tanto che lui continuava ad essere CEO del brand della Ferragni The Blonde Salad.

Qualcosa però deve essere andato storto e quasi due anni fa, la notizia shock: Chiara Ferragni ha licenziato Pozzoli. Da lì il silenzio. Da quel momento in poi la vita della Ferragni è stata un continuo susseguirsi di eventi, dalla maternità con la nascita del piccolo Leone, fino al matrimonio con il suo Fedez, cerimonia che è stata tra le più seguite sul web.

Ma di Riccardo Pozzoli non si è mai più parlato. Ora non resta che andare a guardare il documentario per scoprire cosa è successo tra la fashion blogger e il suo ex fidanzato ed ex manager.

*Immagine in evidenza/ Fonte Instagram @chiaraferragni