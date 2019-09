Verissimo prosegue ininterrotta la sua marcia e a fare il suo ingresso nel salotto di Silvia Toffanin è la giovane influencer Giulia De Lellis. La ragazza ha avuto per parecchio tempo una storia con Andrea Damante, conclusasi con una rottura amara e inaspettata. Tutte le cicatrici e la sofferenza che questo evento le ha provocato vengono raccontate dalla De Lellis nel suo libro, prossimo all’uscita, Le corna stanno bene su tutto.

“Sono andata a fondo e ho scoperto il tradimento“

Il cuore dell’intervista all’influencer Giulia De Lellis è interamente dedicato al tradimento subito dall’ex fidanzato Amdrea Damante. La ragazza ripercorre le tappe che hanno portato alla scoperta di questa infedeltà: “È stato semplice: sono entrata in casa, ho acceso il computer e ho scoperto delle cose che poi ci sono scritte nel libro.

Ho trovato del materiale, foto, messaggi e mail, sono andata a fondo e ho scoperto il tradimento. Il tradimento fisico già per questo è molto grave, però anche certe parole mi hanno fatto soffrire“. Come ha reagito a questa sconvolgente scoperta? Ecco le sue parole: “Ho sofferto a modo mio, sono stata molto male: è capitato il periodo in cui mi sono chiusa in casa per tutto il giorno.

Ho perso 6 chili. Ed è un mix di emozioni contrastanti: nel dettaglio faccio fatica a descriverlo“.

Il contraccolpo psicologico

Un tradimento difficile da digerire per la ragazza, che ha deciso di abbandonare la casa che condivideva con Damante: “Sono una persona che non tollera il tradimento, soprattutto perché ho avuto circostanze familiari in cui l’ho vissuto. Lui si è fatto vivo quando è tornato dal suo viaggio di lavoro, è tornato a casa e non ha trovato nulla di me. Ho fatto un casino: gli ho rotto i vestiti e trovato un’altra casa“. Per la De Lellis la domanda comunque sorgeva spontanea: “Ho capito di essere molto forte, ma in questo momento di debolezza mi sono chiesta: cosa ho sbagliato?

Poi ho capito che non ero io l’errore“. Lo sguardo poi si rivolge alle ipotetiche ragazze con cui Damante avrebbe avuto un flirt: “Quando ho aperto questo vaso di Pandora, di candidate ce n’erano una marea: ho visto e letto quello che mi bastava. Tutte queste ragazze le ho chiamate e ho chiesto se fossero della mia lista nera: da vera masochista che sono ho chiesto tutto. Lo ammetto però, non ero in me, avevo bisogno di quello schiaffo morale che mi potesse risvegliare un po’“.

Il sorriso ritrovato

Giulia De Lellis ha poi ammesso che alcuni riavvicinamenti con Andrea Damante ci sono stati, anche se alla fine sono culminati con un nulla di fatto. Dopo questa sofferenza la ragazza ha intrecciato un rapporto con il cantante Irama, anche se durato poco a causa del contraccolpo psicologico dovuto al tradimento e che ancora si faceva sentire. Oggi invece l’influencer ha ritrovato il sorriso perduto ed è felicemente fidanzata con un altro Andrea: il campione di motociclismo Andrea Iannone. Poi un messaggio per tutti coloro che hanno subito un tradimento: “Invito a leggere il mio libro per scoprire la mia storia. Mi sento di dire che ci sono momenti bui per tutti e, anche se la sofferenza c’è, la luce arriva per tutti e io ne sono la testimonianza“.