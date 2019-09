Una vicenda che negli ultimi giorni ha scosso un’intera contea inglese: Zak Eko Bennet, 22 anni, è stato arrestato e accusato di omicidio per aver gettato da un ponte il figlio di appena 11 mesi, Zakari, nel fiume Irwell. Secondo quanto riportato dal The Sun, il piccolo Zakari sarebbe stato lanciato dal ponte di Radcliffe, nella contea di Greater Manchester, mentre era ancora all’interno della sua culla.

Getta da un ponte il figlio di 11 mesi

Il fatto sarebbe accaduto verso le 4.30 del pomeriggio di mercoledì. In serata, la polizia ha fermato e arrestato il padre del piccolo, che si trova ora sotto la custodia degli agenti.

Sarà processato davanti alla Corte dei Magistrati di Manchester. Inutile l’intervento dei paramedici, tempestivamente accorsi dopo le chiamate dei testimoni presenti sul luogo. Il bambino gettato dal ponte dal padre è stato spinto dalla corrente ed è stato ritrovato a circa 100 metri di distanza. Trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino, è deceduto subito dopo.

Il dolore dei parenti

Come si legge su The Sun, Emma Blood, madre del neonato, 22 anni come il compagno, avrebbe pubblicato su Facebook un post in cui esprime tutto il suo dolore, descrivendo così il figlio: “Tutto il mio mondo, il mio cuore, la mia anima”.

David Kavanagh (67 anni), nonno di Emma, ha raccontato al giornale di quanto lei e Zak fossero una coppia felice: “Stavano facendo progetti per il primo compleanno del bambino. Quando una delle mie figlie mi ha detto cos’era successo, ne sono rimasto totalmente scioccato”. David ha proseguito: “È una tragedia, e tutti in famiglia si chiedono il perché di un simile gesto”. Gli agenti locali credono che qualcuno possa aver filmato la scena con un cellulare, e sono alla ricerca di ulteriori indizi. Alcuni dei testimoni hanno chiamato la polizia non appena si sono accorti del neonato in pericolo.

Intervistato dal Manchester Evening News, uno di essi afferma: “Era un bambino così piccolo, ho creduto che fosse una bambola trasportata dal fiume”. Ancora sconosciute le cause del terribile gesto.