Giorgio Panariello, il famoso comico ed ancor-man fiorentino ha sempre tenuto al riserbo sulla sua vita privata, non si sono mai visti articoli di gossip che lo riguardavano nel privato, ma da più di un anno è legato alla stessa ragazza ed è davvero speciale.

Stregato dalla bella Claudia

La donna che gli sta accanto si chiama Claudia Cappellini , è originaria di Cremona, fa la modella e la pr, tra i due ci sono ventisei anni di differenza, ma nonostante questo tra i due c’è una grande intesa.

Di lei si sa molto poco, si è trasferita a Milano per portare avanti la sua carriera e la particolarità che la contraddistingue è una forte somiglianza con la showgirl argentina Belen Rodriguez, tanto da avere il soprannome di “la Belen di Giorgio Panariello“.

Claudia Cappellini

Fonte: Instagram

Come si sono conosciuti e i progetti futuri

Pare che i due si siano incontrati la prima volta ad una cena di amici comuni e di li non si siano più lasciati. La prima volta che sono usciti allo scoperto è stato durante una vacanza a Formentera, proprio li i paparazzi li hanno colti sul fatto e da allora la storia tra i due va a gonfie vele.

Scatti rubati durante la prima vacanza di Panariello con Claudia

Gli amici e i rumors che li riguardano parlano addirittura di nozze ma da entrambe le parti non ci sono state ne conferme e ne smentite.

Giorgio Panariello in un’intervista al Corriere della Sera parla della sua carriera e di come per anni aveva accantonato il suo desiderio di famiglia ma adesso forse con questo amore ha una speranza.

Ecco la dichiarazione integrale rilasciata durante l’intervista:”Fino a 40 anni non avevo una lira, facevo le tv private, non avevo né arte né parte, non sapevo cosa avrei fatto a 41.

La mia vita era impegnata a raggiungere quel sogno, quel successo che avevo sempre inseguito. (…). Forse se avessi avuto successo prima avrei potuto pensare anche a qualcos’altro.”

La carriera di Panariello

Giorgio Panariello è uno degli attori comici e conduttori con più talento nel panorama della televisione italiana. Raggiunge l’apice della sua carriera e popolarità grazie allo show di Rai Uno Torno Sabato, delle sue imitazioni si parla ancora adesso.

Giorgio Panariello durante una sua performance in tv

Inoltre è stato anche attore teatrale e presentatore, lavorando con i suoi amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni in un tour con cui hanno girato l’Italia.

Questa stagione televisiva lo vedrà protagonista di Tale e quale show, condotto dall’amico Carlo Conti, in qualità di giurato insieme alla grande Loretta Goggi e Vincenzo Salemme.