Live – Non è la D’Urso, giunta alla sua seconda edizione, ha esordito con il botto, con importanti ospiti a fare il loro ingresso in studio. Fra cui un pezzo grosso di Hollywood, un’icona del cinema americano che si è voluto concedere ad un’intervista a Barbarella: si tratta di Mickey Rourke. L’attore, tra umorismo e ricordi, racconta alcuni retroscena sul suo rapporto non proprio idilliaco sul set con il collega Robert De Niro.

“De Niro ha ferito i miei sentimenti“

In studio a Live – Non è la D’Urso è tutto pronto per l’ingresso di una grandissima star del cinema hollywoodiano: Mickey Rourke.

L’attore, ospite di Barbarella, intrattiene il pubblico raccontando alcuni clamorosi retroscena inerenti al suo rapporto con De Niro, con il quale non ha avuto vita facile. Stando alle sue dichiarazioni, De Niro non era contentissimo di lavorare con lui e questo ferì molto Rourke quando lo venne a scoprire. Ecco le sue dichiarazioni. “Ero giovane allora. Ero la star del film. Quando studiavo per diventare attore ammiravo De Niro e se avessi lavorato sodo, sarei riuscito a diventare come lui. Quando lavorammo insieme gli dissi che ero felice di lavorare con lui, e lui mi disse “penso che sia meglio se ne parliamo perché siamo solo personaggi del film quindi è meglio se non parliamo proprio fra di noi“.

Ha ferito i miei sentimenti perché lo ammiravo“.

Il messaggio di Mickey Rourke

Mickey Rourke è un fiume in piena: il comportamento di De Niro sembra aver ferito veramente l’attore. Che lancia un messaggio importante: “Nella vita le uniche persone che possono deluderti sono le persone che ammiri e quelle che stanno al tuo fianco“. Barbara D’Urso conclude l’intervista porgendo i suoi complimenti all’amata icona di 9 settimane e mezzo e congedandolo con dichiarazioni al miele: “Mickey Rourke è la vera dimostrazione che quando uno è un grande artista, non se la tira per niente.

Sono felicissima e l’averti conosciuto mi ha arricchito veramente“.