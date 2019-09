Un uomo di 42 anni è il rapinatore che ha fatto vivere Roma Sud col fiato sospeso. In una mezz’ora l’uomo sarebbe riuscito a rapinare almeno 9 attività commerciali tra cui farmacie, supermercati, edicole e bar tutte nella zona di Ostiense e Garbatella, fino a San Giovanni.

Alla nona rapina trova la polizia

La sua corsa però è terminata alle 11.30 di venerdì 13. Il titolare di una farmacia non si è fatto prendere alla sprovvista e ha reagito alla tentata rapina. Il rapinatore è stato inseguito da commercianti di Ostiense e Garbatella, per poi finire in manette. Arrestato dagli agenti dell’autoradio del commissariato San Paolo, avrebbe dichiarato: “Non voglio dire nulla”.

I poliziotti hanno confermato l’arresto dell’uomo che cercavano, pare, da circa 4 mesi.

Il modus operandi

Si presentava di fronte all’esercizio commerciale che decideva di rapinare con il suo Liberty Piaggio con casco, occhiali da sole, cinturone in cui infilava una pistola Beretta finta.

Aveva rapinato circa 10 esercizi commerciali coperto da casco e occhiali da sole mostrando una pistola senza tappo rosso sotto la maglietta. Poi fuggiva su uno scooter rubato.

Arrestato dagli agenti del commissariato San Paolo a Roma dopo aver tentato di rapinare una farmacia pic.twitter.com/XcB5EKwdva — Polizia di Stato (@poliziadistato) September 14, 2019

*Immagine in evidenza/ Twitter @CorriereCitta