Ric Ocasek, leader e fondatore dei The Cars, è morto a 75 anni. Il rocker è stato trovato morto nel suo appartamento di Manhattan, a New York. Tra i maggiori successi dei Cars si ricordano Just What I Needed (1978), Shake It Up (1981) e Drive (1984).

La morte di Ric Ocasek

La NBC ha riferito che intorno alle 16, ora di New York, è arrivata una telefonata al 911. Per ora si sa veramente poco, ma sembra che sul corpo non ci siano segni di violenza. Bisognerà quindi attendere per conoscere le cause della morte. Intanto sulle cause della morte è stata aperta una inchiesta.

Il lavoro di Ocasek

Non solo cantante ma anche produttore di numerosi artisti, tra i quali Weezer, The killers, Nada Surf, Black 47, Bad Religion e Johnny Bravo.

Nel 1989 sposa la modella Pavlina Porizkoca da cui ha avuto due figli. La coppia si è separata diversi anni fa. Negli anni Settanta fonda i The Cars, conosciuti in tutto il mondo. In pieni anni ’80, quando il gruppo è ormai famosissimo, Ocasek si dedica alla carriera di solista. Prima Beatitude, uscito nel 1982, poi The side of paradise (1986). Il successo continua ancora per tutti gli anni 90, e nel 2011, dopo vent’anni, The Cars tornano s suonare insieme, per la gioia dei fan, in un album intitolato Move like this.